En sus rostros, algunos con cubrebocas, otros ya libres de éstos, se apreciaba la alegría que trae consigo el reconocimiento, pero también hay una preocupación que persiste en los escritores de canciones. Por eso, Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), no dudó en expresarla frente a los legisladores: Hemos insistido acerca de la remuneración compensatoria, que consiste en que todo apartado que sirva para producir o copiar, tiene que cooperar con una remuneración para el derecho de autor. Así se beneficia no únicamente a los compositores, sino a todo creador de cultura .

La compositora también considera que es necesario que más colegas se unan en una causa común, porque hay que entender esto, no sólo como una situación cualitativa, sino cuantitativa. Cuando se juntan muchos entonces se crea una masa crítica necesaria para lograr los cambios , señaló Garza. La unión hace la fuerza, y ésa es la que nos permite vencer muchos de los errores todavía imperantes, que lesionan la cultura mexicana, y sobre todo a sus creadores, que son los artistas y sus compositores .

Durante el homenaje, el salón de sesiones vivió uno de sus momentos más armónicos. Tanto a senadores como a autores, la música los ha conmovido en alguna ocasión, por eso era común escuchar aplausos ante la mención de nombres como el de Roberto Cantoral y Juan Gabriel. La presidenta del Senado, incluso, decidió compartir una anécdota personal con los festejados.

“Acababa de obtener la patente de notaría allá por 1984, hace casi 40 años, y llegó a hacer su testamento Consuelito Velázquez, porque le habían dicho que yo era la primera notaria, quería hacerlo con una mujer y me dio mucho gusto. Al terminar su testamento me dijo: ‘Notaria, ¿cuánto le debo?’ Y le contesté: ‘Doña Consuelito, le voy a cobrar caro. Tengo que entender, estamos solas, en esta sala, y quisiera tener el privilegio enorme de escuchar por voz de su compositora una de las canciones más importantes en el mundo, y que ha sido traducida a decenas de idiomas, ¿por qué no me canta, usted, Bésame mucho’”, relató.

Además de los reconocimientos en papel, el Senado también dedicó una exposición fotográfica a los 35 compositores homenajeados. De modo que figuras como Alfonso Esparza Oteo, Jaime López, Luis Alcaraz, Chucho Monge, Flor Ivonne Quezada y Felicia Garza se pueden ver ya a las afueras del recinto legislativo. Sus fotografías cuentan con códigos que leídos con un teléfono inteligente llevan a las historias, la inspiración y las canciones de los autores mexicanos.

Frente a su fotografía, Jaime López, el autor de Chilanga banda, observaba satisfecho su reconocimiento. Sin embargo, su postura hacia sus obras no mira hacia el Estado. Demagogia aparte, pues uno viene de la gente y va a la gente. Ahora sí que de un amigo vengo, soy parte de una gran cultura que es este país. Fronterizo, más para bien que para mal. Al final de cuentas, va a la misma gente de donde vengo; la música une, la política divide .