E

ste 10 de abril mi querido, nuestro querido Fito, habría cumplido 80 y la consabida broma seguiría: ya podríamos hablarnos de tú y sentarnos a la deliciosa mesa de Carmen, su compañera, para disfrutar de panes y vinos muchos. Pero sobre todo de la conversa variada y pícara, llena de acertijos y silencios mal intencionados con los que el querido amigo también sabía regalarnos.

Emitiríamos nuestros respectivos juicios sobre la (atribulada) marcha de la nación, como antaño se decía, también de la intrigante consulta para revocar(se) el mandato, convocada por el presidente López Obrador, su gobierno y esa extraña comparsa-compañía conocida como la 4T; ese algo que no acaba bien a bien ni a (auto)definirse ni a reconocerse: movimiento, volátil estado de ánimo… Lo que se quiera y mande.

Por qué y para qué convoca el poder constituido a tal consulta, es una interrogante que no ha dejado de rondar entre quienes pretendemos dar alguna racionalidad a los actos y decisiones del Ejecutivo. Se ocurren los raciocinios que se quiera, para una vez emitidos desecharlos por no tener sentido ni sustancia.

No es la ambición releccionista que muchos le atribuyen lo que puede explicar este galimatías que crece con las horas y lleva al Presidente a despotricar contra ministros de la Suprema Corte, funcionarios y personeros de partidos y movimientos opositores, prohombres más o menos ocultos y otros no tanto de la gran empresa… En fin, se suceden entradas y salidas del Palacio, no sin la presencia conspicua del embajador estadunidense Salazar y, días antes, nada menos que la del enviado personal del presidente Biden, el reconocido político demócrata John Kerry, quien, discretamente, ha externado la preocupación de su gobierno y presidente por una reforma constitucional en materia eléctrica, que si algo revela es la vocación excéntrica, por así decir, del Presidente mexicano y su gobierno en esa complicada y delicada materia.

Poco tiempo nos queda para apurar la asignatura en realidad nunca cursada satisfactoriamente, sobre la energía, sus exigencias y requisitos. Tal vez ha sido esa omisión la que de la noche a la mañana impuso en el Estado y fuera de él la fe en la privatización de la CFE como mágica solución a las flagrantes insuficiencias de una oportuna y limpia generación de energía que ahora se exige como boleto de entrada al foro de lo sostenible.

Desde aquella triste mañana en que Fito nos dejó han pasado años y llanto. Efemérides y recuerdos unos buenos y otros no tanto. El triunfo popular del 2018, que así lo hubiera calificado él, no llenó para mí esas expectativas, el Presidente no ha estado a la altura de las promesas que acompañaron su triunfo millonario.