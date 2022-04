A decir del espeleólogo, al cambiar el trazo original del Tramo 5 Sur de la carretera federal 307 a unos 5 kilómetros selva adentro, se deberán hacer pilotajes y otras obras que afectarán de manera irreversible el sistema de cuevas y ríos subterráneos, generando una posible extinción masiva.

Además, el peligro estructural del Tren Maya es real, porque pasará por bóvedas y cuevas de roca caliza. Hay escenarios que no puedes prospectar, porque si pones una columna y no ves que más abajo hay una cueva, el riesgo de descarrilamiento es real y afectaría no sólo al proyecto, sino también a los pasajeros , alertó.

Según Rojo, los ingenieros encargados de la obra conocen muchos de estos riesgos, pero en charla con lugareños y expertos han admitido que no pueden hacer cambios a la ruta o suspender los obra porque ya tienen contratos y echarse para atrás saldría carísimo .

A lo anterior, dijo, se suma la deforestación de al menos 8.5 millones de árboles y el surgimiento de unos 13 asentamientos urbanos más en los alrededores de las estaciones del tren, en zonas que ya están en crisis por la contaminación y el crecimiento desordenado.