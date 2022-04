Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 10 de abril de 2022, p. 6

Hace unos días salió a la luz la primera película en español basada en un podcast ¿Por qué la vida es así?, dirigida por el cineasta Olallo Rubio, quien define su nueva obra como una película de todos los mexicanos y explora, en tono de sátira, el carácter nacional del mexicano y se puede ver gratuitamente por Convoy Network.

¿Por qué la vida es así? es una comedia documental que explora la identidad nacional del mexicano y se hace una serie de preguntas como: ¿Por qué el mexicano es festivo, alegre y hospitalario?, ¿Por qué el mexicano es corrupto, flojo y traidor?, ¿Por qué el mexicano es tan contradictorio?, ¿El mexicano es todo lo que los medios y la publicidad le han dicho que es?, ¿Realmente existe una identidad que define al mexicano, o todo ha sido una fabricación utilizada por las élites en el poder para dominar y manipular a la sociedad?

En entrevista con La Jornada, Olallo Rubio dice: “Esta película está basada en el podcast ¿Por qué?, es como una parodia de periodismo de investigación, combinada con divagación filosófica, como Ripley, Aunque usted no lo crea o 60 minutos. Cada episodio responde a una pregunta distinta: ¿por qué el cielo es azul?, ¿por qué los hombres tenemos pezones si no amamantamos?, ¿por qué la gente dice que Kanye West es un genio?, ¿por qué todo mundo odia a Bono?, ¿por qué la guerra parece interminable?, ¿por qué el tren del mame parece imparable? Junto con Iván Nieblas, coguionista del podcast, hicimos algunos episodios enfocados en el mexicano y se nos ocurrió la idea de hacer una película documental basada en el podcast y que estuviera narrado por Rubén Moya, la voz de He-Man”.

Olallo está embarcado en otros proyectos fílmicos, al planear ¿Por qué la vida es así?, pensaba que iba a ser mucho más sencillo, sería una película entre películas. Casi como una mega broma, y vamos a hacerla con fondeo colectivo, con Quickstarter. Y ¿de qué va a ser?, decidimos que fuera sobre el mexicano: ¿por qué el mexicano es así? ¿por qué somos así? Y ya nos clavamos en eso. Y también porque es un tema que desde luego me interesa .

Para la construcción del guion, el director de Ilusión nacional mencionó: “El libro La jaula de la melancolía, de Roger Bartra, independientemente de sus posturas políticas, esa obra en particular me parece muy interesante y es un tema que me gusta, desde que leí El laberinto de la soledad, me interesa tratar de entendernos. De despejar incógnitas si los mexicanos ¿somos realmente derrotistas?, ¿estamos inherentemente asociados con la derrota? Que ya después entendí que es mito, pero bueno, me interesaba hacer eso. He desarrollado algunas otras cosas pero no he concretado el financiamiento, y bueno pues ¿Por qué la vida es así?, se coló”.

Rumiando en su mente el también locutor recuerda: “Cuando hice ¿Y tú cuánto cuestas?, la vio Alejandro González Iñárritu, y dijo que lo que le gustaba era que fuera una película muy radiofónica. Y, eso en su momento, lo veía como un deficiencia, decía: no, no, no, quiero hacer mucho más cinematográfico y despegarme de la radio. Pero después con los años me di cuenta de que eso era una característica interesante, un valor el lenguaje radiofónico que es muy dinámico y musical, como una especie de trabajo radiofónico-cinematográfico-ensayístico. Y por eso sentimos que es una especie de secuela indirecta de ¿Y tú cuánto cuestas? Porque también tiene un título que es una pregunta, entrevistamos gente en la calle, vox populi, y tiene mucha animación y es muy radiofónica. Entonces como tiene su origen en un podcast, dijimos no tratemos de darle la vuelta, va a ser una especie de megapodcast audiovisual, radiofónico y completamente narrado, y así es como funciona”.