Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 10 de abril de 2022, p. 3

Bajo la inmensa techumbre del cielo, antes de hablar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el general Gustavo Vallejo advierte con voz presurosa: Nosotros ya estamos empacando para irnos al sureste al Tren Maya y a levantar otro aeropuerto con la experiencia que ya adquirimos .

–¡Pero si éste acaba de inaugurarse! –exclamo.

Creí que la entrevista sería en un despacho, pero el general Vallejo mandó poner dos sillones sobre un inmenso tapete de mármol que brilla más que los rayos del sol. En lo alto, a través de una bóveda transparente, el cielo azul nos recubre también inmenso. Estoy en una jaula de vidrio. “Tiene 12 metros de alto y 18 en la parte alta, un gran volumen de aire. Tenemos un kilómetro y 100 metros de andadores, pero no se preocupe, no se va a cansar, contamos con aceras móviles. Tenemos equipos de refrigeración y, mire, en el sistema de fachada tenemos doble cristal térmico con un colchón de aire para protegernos de los rayos solares.

–¡Ay, mi general!

Frente a nosotros se forma un inamovible círculo de curiosos, escuchan las respuestas del general y no sé si soy parte del mobiliario o un ser humano. Nunca ha sido tan pública una entrevista, nunca tantos reflectores, tantos curiosos.

A través de la bóveda, del cielo desciende el juicio de la corte celestial y tras los vidrios rugen las críticas que he escuchado y leído y ahora ya no oigo las de mi Ángel de la Guarda. Lo único factible es escuchar al general Vallejo, quien explica: “Estamos en la zona de acceso de la cancillería. Ésta es la entrada para el resto de la población, ésta es la zona de salidas, aquí puede documentar, por allá entran los pasajeros. Aquí hay una zona de baños, mire qué bonitos. Ésa es la salida de vuelos domésticos y del otro lado está la salida de vuelos internacionales.

Sin tendencia política

“Vea la altura, los espacios, la tecnología de última generación. Es una zona muy espléndida. Ésta es una entrada para empleados y mire bien la de los invitados especiales. Los diplomáticos pueden entrar por aquí o por abajo sin que nadie los vea… Tenemos cuartos de espera, sanitarios… Aquí se llega a la sala de entrada general. Mire, las futuras tiendas comerciales rememoran los pueblos mágicos de nuestro México. Fíjese, los colores son neutrales para no marcar ninguna tendencia política.

“Tenemos 26 mil metros cuadrados para más de 200 locales comerciales que van a ir creciendo a la par de la demanda de los pasajeros…

“Estas personas que usted ve allá esperando son pasajeros que ya documentaron y van a sus salas de abordar. Las salas de vuelos domésticos están atrás. Viene una muy buena época, la de Semana Santa, que permitirá abrir nuevos vuelos, nuevas rutas que traerán más pasajeros que generarán más locales comerciales, eso permitirá mayor actividad.

“Pasando los filtros de seguridad, se considera que están en una zona estéril, ya están listos para abordar. Tenemos 14 líneas de revisión de equipaje con última tecnología… (No puedo respirar, el general Vallejo habla sin detenerse siquiera para tomar aliento). Consultamos y preguntamos cuál es elemento icónico nacional que más identifica a los mexicanos; yo pensaba que era el Ángel de la Independencia, y no: es el calendario solar azteca.

Tenemos renovadores de aire , continúa el general muy satisfecho. “Tomamos el aire frío, lo reciclamos, lo filtramos y lo volvemos a meter, hasta en eso trabajamos también. Hemos hecho mucha ingeniería. Tenemos un equipo de 98 ingenieros militares, alrededor de 175 efectivos militares de apoyo y llegamos a tener 40 mil trabajadores civiles. Han pasado por la obra 162 mil trabajadores civiles, 22 mil mujeres.

De todas las edades

Hemos tenido de todas las edades, hemos ingresado al mercado laboral a jóvenes ingenieros, arquitectos, topógrafos, administrativos que se incorporan por primera vez, saliendo de las universidades, y tenemos mucha gente mayor de 60 y 65 años trabajando. Muchos conductores, sobre todo; son personas mayores y qué bueno, una persona mayor a cargo de una maquinaria o de un vehículo pesado es mucho más estable y consciente de la responsabilidad que lleva.

–General Vallejo, permítame interrumpirlo. Leí en su currículum que usted vivió un tiempo en Francia. ¿Allá estuvo contento?

–Bastante. Mis hijas ingresaron a las escuelas públicas a la clase de bienvenida de los extranjeros, y cuando regresaron a México se sentían raras. Se fueron de 10 y 12 años. Disfrutamos París como no se imagina, lo caminamos durante dos años y yo, personalmente, estuve en todos los museos, porque me gusta la historia y recorrí toda Francia: Normandía, fuimos hacia el límite con Alemania e Italia, visité castillos, qué experiencia tan bonita, fui a Marsella, a Carcassone… Lo que más me gustaba de París, y es muy difícil en México, es que mis hijas caminaban mucho solas; a los 14 o 15 años caminaban libres con sus amigas, se subían al Metro y así les sucedió en cualquier parte de Francia. Hablan muy bien francés, tienen muchísima mejor pronunciación, más natural que yo. Vivimos en el Seziéme Arrondissement.

–También nací allá, general, en la rue Berton, que descendía al Sena.

–Yo viví en la rue de Passy, cerca del trocadero, durante dos años. Desde que llegué de Francia sólo ha habido trabajo, trabajo y más trabajo, porque hay mucho que hacer por el país.

–¿Qué haría usted si no trabajara como lo hace?

–Hoy le decía a mi equipo de ingenieros militares que después de esta misión de casi tres años, siento raro y me pregunto: ‘¿Ahora qué sigue?’ Qué bueno que hay tren, y cuando se acabe el tren, ojalá nos toque un fuerte industrial y más obras públicas. Mi equipo está muy trabajado; nadie ha salido de vacaciones y pasamos el día completo aquí, 24 horas. Les digo: ‘¿Qué tal si tuviéramos que hacer una fortificación defensiva en el puerto de Veracruz o en las costas de Guerrero para protegernos de una invasión?’ No, ¿verdad? ¡Qué mejor que ésta sea nuestra guerra técnica y estemos creando una infraestructura de progreso para el país! Eso nos tiene muy contentos, muy cansados, muy preocupados, pero muy contentos.