En el primer video, frente a los efectivos castrenses, expuso: “Nos da mucho gusto estar en este campamento y agradecerles por su voluntad de trabajo, su responsabilidad, su profesionalismo, ustedes saben que esta obra, así como el aeropuerto Felipe Ángeles, son en beneficio de nuestro pueblo, de nuestro querido México, no se trata de obras con fines de lucro, sino son verdaderamente públicas en beneficio de todos los mexicanos.

El viernes y sábado visitamos cuatro campamentos de ingenieros militares que han iniciado la construcción de 550 kilómetros del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Además, les comparto unas imágenes de la zona arqueológica de Kohunlich, de la laguna Milagros y de Bacalar. Con todo respeto, como México no hay dos.

¿Y qué buscamos con la construcción del Tren Maya? Que esos turistas que llegan a disfrutar de las playas, de las bellezas del Caribe, del azul turquesa, puedan introducirse al interior, y puedan quedarse más tiempo y disfrutar de una riqueza extraordinaria que tenemos los mexicanos: la riqueza arqueológica, los vestigios de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas que poblaron Mesoamérica, esta región del país.

En dos tomas, la primera en la noche y la segunda al mediodía, el tabasqueño detalla que, así como Calakmul, se podrá visitar Palenque, Edzná, Chichén Itzá y Tulum, “entonces el tren va a pasar por todas las antiguas ciudades mayas. Son en total, desde Palenque hasta Cancún y de Cancún a Tulum, a Bacalar, a Escárcega, en total mil 500 kilómetros de vías férreas.

“Hay cinco frentes trabajando, en cinco tramos y ustedes van a construir dos; se van a financiar estas obras con el presupuesto público porque no permitimos la corrupción, y el presupuesto rinde cuando se maneja con honestidad.

Y por qué estamos haciendo todo esto, no sólo impulsar el turismo, no sólo impulsar el desarrollo, para que se tenga trabajo, para que se tengan utilidades y se garantice en el futuro que nunca falten las pensiones para los integrantes de las fuerzas armadas que van al retiro, no sólo eso, también para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero del presupuesto, sin deuda.