De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 4 de abril de 2022, p. 27

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo ayer en los estados de Aguascalientes y Durango para apoyar a las candidatas de Morena a esas gubernaturas, Nora Ruvalcaba Gámez y Marina Vitela Rodríguez, respectivamente, quienes ayer iniciaron sus campañas proselitistas.

En la primera entidad, la titular del Ejecutivo local destacó que las mujeres están ganando espacios en su partido para ocupar puestos de representación popular, pero sobre todo, dijo, con un proyecto de transformación, igualdad y honestidad.

Al ser interrogada por la prensa local respecto de que será una elección entre mujeres, expresó: Sí, pero tenemos a Nora Ruvalcaba. Es momento que se acabe la corrupción y entre la Cuarta Transformación a Aguascalientes , entidad que es gobernada por el Partido Acción Nacional.