▲ Miles de docentes a su paso por la calle Cuauhtémoc, de la capital duranguense, se quejaron porque, a pesar de que les hacen los descuentos en nómina, el go-bierno no está al corriente en los pagos a los fondos de vivienda y retiro. Foto Saúl Maldonado

Detalló que se dieron cuenta de que a finales de 2020 no se había depositado el monto correspondiente al Fovi, al Forte y a las compañías de seguros e inició 2021 con la misma situación; cuando se le reclamaba esta problemática a la administración estatal, dijo, solía hacer pagos mínimos para calmar al magisterio y así la cifra que se adeuda aumentó poco a poco .

Actualmente, indicó Salazar Lozano, existen miles de empleados que se quejan porque no se les ha abonado a sus créditos de vivienda, a pesar de que se les hizo el descuento; en otros casos, no se ha pagado el seguro de vida a los familiares de profesores fallecidos porque el gobierno no está al corriente con los pagos mensuales.

Lorenzo Salazar recalcó que fueron varios meses en los que se establecieron mesas de diálogo con las autoridades estatales de Finanzas, pero al no llegar a acuerdos sustanciales este viernes comenzaron el paro de labores que se sostendrá hasta que el gobierno del estado salde al menos la mitad de la deuda y se firme un convenio ante las autoridades del tribunal laboral sobre los plazos para los pagos que queden pendientes.

Mientras tanto, el mandatario estatal reconoció que continúan las pláticas para evitar afectaciones en lo académico a los alumnos que apenas han retornado a clases presenciales; incluso señaló que en las últimas horas se depositaron 130 millones de pesos.