Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 2 de abril de 2022, p. 5

Con el cambio de estación del año, la programación de TV UNAM suele modificarse. Para esta primavera, las series y programas estarán dirigidos a tratar dos de los temas que la nueva titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, la escritora Rosa Beltrán, ha establecido como ejes de los proyectos que se desarrollarán durante su cargo: la pospandemia y el pospatriarcado.

El canal público universitario ha dado continuación a muchas de las emisiones que comenzaron a transmitirse en temporadas previas. Vindictas: nuevas miradas, serie que reflexiona y muestra los distintos puntos de vista de las mujeres sobre su quehacer en la literatura; Los 41 tropiezos de la heteronorma en México, que recupera los pasajes más destacados de la historia social y cultural del país, a través de las diversidades sexogenéricas. Estos programas forman parte de los temas centrales de la temporada y tienen buen recibimiento dado el público.

Dentro del marco del pospatriarcado está la serie documental Confidencial. Historias de feminismo, pasión y poder, que recupera la imagen de mujeres cuyo talento y dedicación trascendió al machismo en sus épocas. Nahui Olin, Frida Kahlo, Rosario Castellanos y Tina Modotti serán analizadas durante esta temporada. Por otra parte, el programa Cuerpos migrantes, producido en colaboración con Danza UNAM, retrata la vida de personas en su travesía por la defensa de los derechos humanos, las visiones de la comunidad LGBT, el cruce de las fronteras culturales y la ruptura de los estereotipos corporales.

La nueva temporada también permitirá el regreso paulatino a las actividades presenciales de TV UNAM. Si bien el confinamiento propició una mayor actividad en las plataformas digitales del canal, reflejada en el aumento en el número de visitas y suscriptores en sus redes sociales, las nuevas formas de trabajar también desarrollaron dinámicas de comunicación con el público.

“TV UNAM no paró en toda la pandemia. Por supuesto, debimos reducir ampliamente nuestro personal in situ; estamos operando casi con 10 por ciento. Sin embargo, tuvimos gran apoyo en nuestra comunidad y aprovechamos esas tecnologías, en las cuales no nos acabamos de adaptar del todo, pero no cabe duda de que sí nos ayudaron a salir y a tener contacto con la gente”, destacó el biólogo y cineasta Iván Trujillo, director de TV UNAM.

Temas de interés social

El programa La UNAM responde ha hecho que investigadores y especialistas resuelvan las inquietudes del público durante la pandemia y en esta temporada se abordarán temas enfocados en la actualidad del país, como desafíos sociales, culturales, económicos y de salud.

La adaptación de la programación ha resultado relativamente fácil para TV UNAM. Las emisiones que han logrado hacerse de un público cautivo sólo han tenido que reorientar los temas que ya tocaban. Así, Mextranjeros, Revista de la Universidad, #EnTrending y No memes, entre otros, seguirán dentro de las transmisiones.