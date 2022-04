Ap

Doha. Las banderas arcoíris estarían prohibidas en las tribunas de los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022 a fin de proteger a los aficionados de agresiones por promover los derechos de la comunidad LGBT, dijo a AP un líder senior que supervisa la seguridad en el torneo.

El mayor de la policía Abdulaziz Abdullah Al Ansari insistió en que las parejas LGBT serán bienvenidas y aceptadas en Qatar para el certamen futbolero, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, pese a que las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas un delito en la nación del Golfo Pérsico.

No obstante, Al Ansari se manifestó en contra de la promoción evidente de las libertades LGBT, como la bandera arcoíris que la FIFA y los organizadores habían asegurado antes que serían aceptadas en los ocho estadios de Qatar.

“Si un aficionado ondea una de esas banderas y se la quito, no es porque en verdad se la desee retirar e insultarlo, sino más bien protegerlo, porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo, no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: ‘Por favor, no hay necesidad de ondear esa bandera en este momento’”, indicó Al Ansari.