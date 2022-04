Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 2 de abril de 2022, p. 25

Marlon Ávalos García, quien era coordinador general de Planeación de Desarrollo y Buena Administración en la alcaldía Cuauhtémoc, cercano colaborador de Sandra Cuevas, renunció luego de hacerse pública una denuncia en su contra por amenazas y discriminación.

La demanda fue presentada por la ex secretaria particular del área cultural, que el ex funcionario tuvo a su cargo luego de Enrique Gou, quien salió tras un escándalo por presuntos actos de corrupción, dijo entonces la alcaldesa.

Se informó que Miriam N también ocupó la jefatura de Unidad Departamental en la Dirección General de Cultura y que deslindó de los señalamientos a Cuevas.

Ávalos estaba separado del cargo debido al proceso que enfrenta por la agresión a tres policías, dos de ellos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes denunciaron robo, abuso de autoridad y discriminación.