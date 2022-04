“Que ya no se repartan los consejeros electorales por cuotas y que sientan realmente que su puesto y encargo se lo deben al pueblo, pues no puede haber nada mejor para fortalecer la democracia.

“¿Qué argumentos puede haber para que no se elijan a los representantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal por el pueblo de México? ¿Qué argumentos puede haber? Imagínense que dicen que se vulnera la democracia, no puede haber nada más democrático que elegir a nuestros gobernantes y, en este caso, elegir a los consejeros y magistrados.

La jefa de Gobierno pidió que ya no se repartan las consejerías electorales por cuotas, para que sientan de verdad que su puesto y encargo se lo deben al pueblo, ya que no puede haber nada mejor para fortalecer la democracia.

Claudia Sheinbaum resaltó que no habría nada más democrático que elegir a los magistrados y consejeros electorales, como ocurre con los gobernantes, pues el Tribunal Electoral y el INE pertenecen al pueblo de México y no a los partidos políticos.

El INE debe fortalecerse con la democracia y que deje de ser patrimonio de algunos grupos .

El tema de fondo es que los consejeros electorales estén ahí porque son representación del pueblo, no de un partido, no de un diputado, no de un amigo, no del lobby que yo hice para que me pudieran elegir, sino realmente que sean votados; eso, claro, fortalece la democracia .

La mandataria capitalina también se refirió a la reforma eléctrica, e indicó que es absolutamente falso que vaya en contra de la transición energética y las energías renovables, como lo difunde la oposición, pues lo que se quiere es establecer las bases de la transición energética de una manera planeada, que técnicamente sea viable y que sea para el beneficio del pueblo de México, que tenga grandes beneficios en medio ambiente, para el bienestar y para el desarrollo económico .

Por otra parte, comentó que se reunió con el alcalde de Houston, Texas, Sylvester Turner, con quien abordó diferentes temas, entre ellos el de crear una ruta aérea de aquella ciudad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.