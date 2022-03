Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. 5

Con la validación del listado nominal de 92 millones 823 mil 216 electores que podrán participar el próximo 10 abril en la consulta para la revocación de mandato, se desprende que para remover al presidente Andrés Manuel López Obrador se requerirá que 37 millones 129 mil 286 ciudadanos se manifiesten en ese sentido, equivalentes a 40 por ciento del total de mexicanos inscritos en esa lista, lo cual le daría el carácter de vinculante al ejercicio democrático. En este contexto, Morena demandó al INE que se oriente a los electores que dejaron inconclusos sus trámites de la credencial de elector para que puedan promover un juicio electoral para poder votar.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que desde 2015 el organismo tiene disponibles en los módulos los formatos para que los ciudadanos que por alguna razón no estén en el listado nominal puedan promover un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y puedan votar. Quien no quiera votar pues no, mientras el voto no sea obligatorio en México, participar o no participar depende de cada quien .

Poco antes, el representante de Morena, Mario Llergo, insistió en que el desempeño del INE ha sido insidioso en todo momento en este proceso: primero, porque sólo querían validar las firmas a través de aplicaciones telefónicas; determinó instalar un número reducido de casillas y ahora con la advertencia al elector de que no podrá votar cuando va al módulo ciudadano para hacer los trámites de la credencial.

El consejero Ciro Murayama explicó que para dar certeza, desde un principio se fijaron las fechas del cierre del listado nominal para votar en la revocación el 15 de febrero para realizar trámites y 2 de marzo para recoger la credencial. Sin embargo, aseguró, se decidió no cerrar los módulos y brindar la atención al ciudadano para realizar trámites, pues se le entrega al ciudadano un formato que debe firmar.