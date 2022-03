L

a convención anual número 85 de la Asociación de Bancos de México comienza hoy en Acapulco, con la presencia del presidente López Obrador, encarrerado en la segunda mitad de su gobierno. Hace seis años, el tema de la convención fue El dilema global: liberalismo vs. populismo. Ya desde entonces, y aun antes, percibían el probable triunfo de un candidato populista a la Presidencia, como Andrés Manuel, y temían que introdujera políticas que afectaran sus intereses. Los personajes centrales de aquella convención acapulqueña fueron el presidente Peña Nieto; el canciller Luis Videgaray; el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien dejaba su cargo para ocupar la jefatura del Banco de Pagos Internacionales en Europa, y José Antonio Meade, secretario de Hacienda, favorito de los financieros para liderar un gobierno neoliberal. Hubo elecciones en la asociación y Marcos Martínez Gavica, de Santander, remplazó a Luis Robles Miaja, de BBVA Bancomer, ya fallecido.

La pandemia