De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. 8

Iris Knobloch será la nueva presidenta del Festival de Cannes. La elección se llevó a cabo mediante votación secreta y es la primera mujer que encabeza de este prestigioso encuentro cinematográfico. Asumirá el cargo el 1º de julio y su mandato cubrirá las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

Iris Knobloch es una abogada trilingüe formada en Múnich y Nueva York.

Después de 25 años en varios puestos de liderazgo en WarnerMedia, incluidos 15 como CEO de Warner Bros en Francia, Knobloch tuvo mayores responsabilidades en 2020 cuando se convirtió en CEO de WarnerMedia Francia, Benelux, Alemania, Austria y Suiza; coordinó todas las operaciones comerciales y de marketing en la región.

Poco después de dejar la compañía, con una trayectoria probada en entretenimiento y ocio y una sólida red internacional, cofundó I2PO en julio de 2021, la primera Special Purpose Acquisition Company, empresa europea de esta industria.

Allen y Eastwood

En los esos años como CEO de Warner Francia, llevó a Cannes a algunos de los mejores autores internacionales, como a Clint Eastwood por el 25 aniversario de Unforgiven; a Christopher Nolan, que supervisó la restauración de 2001: Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick; a Steven Soderbergh, por Che, que le valió a Benicio del Toro el premio al mejor actor; a Woody Allen, por Vicky Cristina Barcelona y You Will Meet a Tall Dark Stranger; a Dámian Szifrón, por Wild Tales, producido por K&S en Argentina, y a Pedro Almodóvar, por El gran Gatsby, entre otros.

En 2008 fue nombrada Caballero de la Legión de Honor.

Tras recibir el galardón, Knobloch expresó: “Me siento profundamente honrada de que Francia me haya elegido presidenta del Festival de Cannes. Como europea sincera, siempre he defendido el cine a lo largo de mi carrera, tanto en Francia como a nivel internacional, y estoy encantado de poder darlo todo para que esta actividad mundial siga siendo influyente: es importante y clave para mantener viva la vida cultural de un mundo que, más que nunca, lo necesita desesperadamente. Una película de cine vista en un teatro sigue siendo una expresión artística clave, y el Festival de Cannes, con su selección única, muestra el camino cada año. No puedo esperar a iniciar un debate colectivo con la junta directiva, el delegado general Thierry Frémaux y todos los actores de la industria cinematográfica para continuar con lo que se ha logrado y trazar la historia futura a la luz de los nuevos desafíos que se avecinan.