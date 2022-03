Realmente no hay combates cuerpo a cuerpo ni armas automáticas. La mayoría de las veces es artillería y tu trabajo consiste en mantener el frente en una trinchera y no morir en los bombardeos , afirma en una calle de Kiev.

Kiev. Hago películas no por el bien del espectador, sino porque es mi principal necesidad personal. Es lo mismo que dormir o comer. Me siento incómodo cuando no estoy filmando. Es una ansiedad creativa tan específica. Los pensamientos y las ideas se atascan en tu cabeza y necesitas llevarlos a cabo. Hasta que hayas hecho eso, te atormentará , dijo alguna vez el cineasta ucranio Oleh Sentsov, quien tras cinco años detenido en Rusia por protestar contra la anexión de Crimea, decidió empuñar las armas e ir al frente, un combate que no es como en el cine .

Apoyado en una barricada, Sentsov cuenta cómo su detención lo convenció de que Rusia no se conformaría con tomar Crimea.

“Después de mi liberación, algunos de mis amigos me decían: ‘Eres un radical, has empezado a odiar a los rusos, que no son tan malos’”, recuerda.

Un Vietnam

Hoy me entienden, porque pasé cinco años allí y vi cómo tratan a los ucranios, a los europeos con sus ambiciones imperiales, su crueldad , añade.

Sentsov se incorporó a la Defensa Territorial desde los primeros días de la guerra y pasó dos semanas sirviendo en los puestos de control de las afueras de la capital. Pero luego fue enviado a la primera línea de defensa , junto a unidades del ejército en los bosques de las afueras de Kiev.

Según él, las fuerzas rusas infligieron un Vietnam a los combatientes ucranios con un intenso bombardeo de artillería, pero no lograron avanzar.

Por el momento, su carrera en el cine es sólo un recuerdo lejano: Ya no ruedo. Primero porque no tengo tiempo y luego porque no me apetece .

Por ser conocido le ofrecieron un trabajo en una oficina de prensa oficial, “pero –asegura– ese no era mi camino; mi camino es el de un simple soldado”.

También recibió cartas de apoyo, entre ellas una de la Academia de Cine Europeo, aunque, señala que en tiempos de guerra no importa si eres un director, un conductor de autobús o un trabajador: todos somos soldados .

No descarta volver al cine algún día aunque asegura que pasará tiempo antes de que tenga la cabeza fría como para hacer una cinta sobre el conflicto.

No sé qué tipo de filme haré. Había escrito varios guiones antes de la guerra. Tal vez consiga algunas ideas nuevas aquí , expresa.

Por el momento, ve la vida a través de la mira de un rifle, no del objetivo de una cámara: “He vivido muchas vidas, la mía ha cambiado, mi trabajo también.