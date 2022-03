Rocío González Alvarado y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 24 de marzo de 2022, p. 28

Claudia Sheinbaum acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de hacerle un marcaje personal y asumir que todo lo que informa o publica en sus redes sociales violenta la veda electoral, aun cuando son acciones que nada tienen que ver con la consulta de revocación de mandato presidencial.

Creo que es una sobreinterpretación, no sé con qué objetivo , y advirtió que el organismo electoral se ha convertido en un censor, no es imparcial y no cumple con los preceptos de la Constitución.

La jefa de Gobierno dijo que esencialmente durante la veda electoral no se puede pagar la difusión en medios de comunicación los logros del gobierno, pero eso no quiere decir que no se pueda informar a la gente sobre las acciones que realiza su administración.