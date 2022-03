Mazepin dijo que la hubiera rubricado, pero que aún estaba analizando otras cláusulas del documento cuando fue despedido.

Sostuvo que la decisión de Haas no se basó en las disposiciones de la FIA, ni fue dictada por ninguna sanción que se impusiera ni a mí ni a mi padre, ni a su empresa .

No obstante, a las pocas horas de su exclusión de Haas, Mazepin figuraba como el ruso número 732 sancionado por la Unión Europea, mientras su padre era el número 723.

La Unión Europea señaló que, como jefe de Uralkali, Mazepin padre participa en sectores económicos que proporcionan una fuente de ingresos sustancial al gobier-no de la Federación de Rusia, responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania .