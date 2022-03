Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de marzo de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador escuchaba ayer una larga pregunta en su conferencia matutina, y el sonido de la alarma sísmica lo sorprendió, mientras a su interlocutor se le quebró la voz: La alerta, Presidente . La respuesta fue lacónica: Vamos , indicó. Dio la media vuelta a su costado izquierdo y se dirigió raudo en dirección del patio central de Palacio Nacional. En tanto, reporteras y reporteros fueron obligados por el encargado de Protección Civil a permanecer sentados más de dos minutos, cuando había transcurrido el tiempo de riesgo.

Mientras, a un costado de la Fuente del Pegaso –del escultor Humberto Peraza y Ojeda–, el mandatario se comunicó por teléfono con los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y de Veracruz, Cuitláhuac García, para cerciorarse de los efectos del sismo en la región del Istmo. Y decidió retornar al Salón Tesorería con objeto de ratificar el corte sin novedad .