El álbum “empezó siendo una de las canciones del nuevo disco. Y es una de las dos cantadas en castellano; en esta melodía, me pensaba en un valle donde hay dos tribus que no se comunican bien y no ven otros lugares mejores y cercanos. Y al final se hizo en castellano y se llamó Valle local. Y el tema de fondo en esta pieza es sobre la humanidad en este globo terráqueo que sería nuestro Local Valley, donde cada uno tenemos decisiones de acuerdo con nuestra personalidad y sique; esto sería otra metáfora de disco”, apuntó.

Hace 20 años, González lanzó su primer sencillo y aún conserva la capacidad de sorpresa que le provoca sentir el calor del público e, igualmente, cuando le va bien a una de sus canciones, pero con los años admite que esta aceptación es debido a su propuesta. Es un estilo de música que funciona, que le gusta a la gente y aunque géneros van y vienen, creo que lo que yo hago es algo un poquito ya clásico en mis conciertos; y además, me da la oportunidad de no estresarme y tomarme mi tiempo entre cada disco , señaló el artista.

Respecto a la otra canción en español, El invento, José explica: “estaba probando distintas entradas para el álbum y me gustó mucho ésta cuando la puse como primera canción porque es una de las mejores piezas que he escrito. El estilo es corto, clásico y al ser la primera en español sentía que mostraba mi nuevo estilo; mucha gente no sabía –porque hablo español– que soy de Suecia, de padres argentinos. En los conciertos, suelo tocar tal y como son escritas las canciones, en el idioma original; pero me alegra más tocar las canciones en español; sin embargo, dejo que la gente elija algunas melodías”.

Con varias visitas a nuestro país, José González conoce las reacciones del público que asiste a sus conciertos, por lo mismo, llega con plena confianza a mostrar las nuevas canciones y, espera, como ha sucedido antes, que sus seguidores sigan acercándose al contenido de las letras y a entender el porqué de cada canción. Esto motiva al cantautor, quien aclara: como artista he venido varias veces a México, cuando menos cinco veces. He estado en la Ciudad de México, en Guadalajara y en otros lugares. Y ahora, con mucho gusto regreso y supongo que allá se va a sentir como acá: que es un tiempo lindo, que pensamos que la pandemia ha entrado en una fase en que podemos retomar nuestras actividades y vernos cara a cara. Y cantar juntos .

Teatro Metropólitan, 23 de marzo, 20:30 horas.