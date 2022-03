Luis Jasso

Viernes 4 de marzo de 2022, p. 6

Una introducción detallada del asesinato del archiduque Francisco Fernando durante su visita a Sarajevo y las implicaciones que esto tuvo para el mundo es lo primero que se escucha en The War to End all Wars (La guerra que acabará con todas las guerras), el nuevo disco de los suecos Sabaton. Éste, el undécimo en su carrera, es uno de sus mejor logrados.

Creado en tiempos de pandemia, en palabras de su baterista, Hannes van Dahl, fue un proceso interesante, porque la creatividad y las ideas fluyeron muy bien; todos estábamos abiertos a diversas ideas y cambios, así que fue muy disfrutable. Este fue nuestro segundo disco con Jonas Kjellgren (productor e ingeniero de mezcla y masterización), y el hecho de trabajar juntos nuevamente lo hizo todo más fácil, porque ya ambos sabemos cómo trabaja el otro. Tengo muy buenos recuerdos de esta grabación .

Los bateristas no suelen tener mucho acceso a entrevistas, pero eso no quiere decir que no tengan nada qué aportar. Hannes explica que la clave en Sabaton es la honestidad brutal, aunque el hecho de que tengas una opinión no significa que debas ser un imbécil para externarla, pero creo que si vas a ser un músico profesional, es imperativo que aprendas a vivir con la crítica. La vas a recibir de muchas maneras distintas, y en el peor de los casos, lo que puede pasar es que estemos de acuerdo en no estar de acuerdo, pero, para mí, hablar las cosas sin endulzarlas es lo mejor .

En Sabaton, admite, su papel como baterista depende de cada canción. “Por ejemplo, ‘Soldier of Heaven’ tiene mucho sintetizador y mucho ambiente ochentero, muy al estilo de ‘Turbo Lover’, de Judas Priest. En esa canción la batería no es la que define la música, es más bien el sintetizador del bajo y la melodía vocal.

Cada quien su parte

“En ‘Soldier of Heaven’ no hice ningún redoble, sólo es un ritmo, pero es lo que la canción pedía. A fin de cuentas se trata de la música y lo que los demás en la banda hacen en cada parte; se trata de que todo caiga en su lugar en favor de la canción, para que quede lo mejor que se pueda. Si eso significa tocar menos notas, no tengo ningún problema.”

Sabaton tardó algún tiempo en venir al continente americano. Lo hicieron cuando ya eran grandes en Europa, así que fue como volver a empezar.