Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 4 de marzo de 2022, p. 18

Durante los primeros días de la pandemia, en los que se decretó un confinamiento que detuvo la mayoría de las actividades económicas, dirigentes de cámaras empresariales pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador endeudar al país para dar créditos a la iniciativa privada o, en su caso, otorgar una moratoria de pago de impuestos, lo cual generó una ruptura de un año o año y medio con este sector luego de que se negó a la petición, reveló el mandatario.

Al reiterar su crítica al modelo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari por la privatización de empresas del Estado en dicho sexenio, y al recordar la elevada deuda pública que ocasionó el Fobaproa al rescatar bancos y empresas en la administración de Ernesto Zedillo, el titular del Ejecutivo federal expuso en su conferencia de prensa matutina que con la emergencia sanitaria “querían que yo hiciera lo mismo, me vinieron a plantear eso, que no íbamos a salir si no pedíamos deuda (…) dijimos: No”.

No son gente mala , era la receta de siempre

El objetivo, explicó, era “que endeudáramos al país para dar créditos con bajos intereses al sector empresarial y, la otra propuesta, que yo declarara una moratoria de pago de impuestos, o sea, que no se cobraran impuestos.

Luego, ya me ofrecieron disculpas porque eso llevó a una ruptura como de un año o año y medio, y pues se dieron cuenta porque son gentes inteligentes.

Explicó que no se trata de gente mala , sino que es una receta que siempre se había aplicado en las crisis para salvar a los de arriba . Insistió en que su política es apoyar de abajo hacia arriba, misma que fue la directriz que aplicó su administración.

López Obrador reiteró, además, su crítica al modelo salinista. Mientras Salinas privatizó, Zedillo las rescató y Fox propició su venta al extranjero sin pagar impuestos.

Consideró que dichas acciones fueron las que le dieron popularidad y respaldo de un grupo de empresarios al ex presidente Salinas a pesar de haber llegado mediante un fraude , pero ello incrementó la desigualdad en el país.

