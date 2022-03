Ap

Periódico La Jornada

Viernes 4 de marzo de 2022, p. a10

Nueva York. El subcomisionado de las Grandes Ligas de beisbol (MLB), Dan Halem, y el principal negociador de la asociación de peloteros (MLBPA), Bruce Meyer, sostuvieron una reunión informal para determinar el siguiente paso a dar en las estancadas negociaciones en procura de un acuerdo que ponga fin al paro patronal y permita salvar la temporada.

El asesor legal del gremio, Ian Penny, y el vicepresidente ejecutivo de MLB, Morgan Sword, también participaron en la sesión. La reunión en New York duró 90 minutos y cubrió los problemas centrales que llevaron a la Liga a cancelar la primera semana de juegos de la temporada regular el martes.

El tono de la conversación no distó mucho de las negociaciones anteriores. Además, no hubo propuestas adicionales, por lo que no se esperan avances, apuntó el portal Espn. Fue la primera reunión desde que Rob Manfred anunció la cancelación del inicio de la campaña.