Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Viernes 4 de marzo de 2022, p. 2

La Revolución Mexicana planteó en 1915 la necesidad de crear una nueva expresión en el arte nacional, principalmente para que disciplinas como la música, la pintura y la literatura dieran testimonio y plasmaran los nuevos tiempos .

En el mundo de las letras, durante ese periodo destacaba la abundancia de poetas y la ausencia de prosistas, situación que el gobierno y los periódicos trataron de resolver organizando concursos literarios. Así, los diarios buscaron formar periodistas y narradores para sus revistas literarias, al mismo tiempo que renovar la narrativa mexicana.

Ese fenómeno es el tema de la profunda investigación que el historiador Aurelio de los Reyes García-Rojas (Aguascalientes, 1942) aborda en su nuevo libro, Crónica literaria de la Revolución Mexicana (algo de poesía, algo de novela).

La extensa y minuciosa obra del investigador emérito del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instancias que editan el libro, desde el punto de vista historiográfico, era indispensable para hacer una búsqueda sistemática en la prensa de la obra literaria producida entre 1910 y 1920, y tener un mejor entendimiento de la literatura y la reacción de los civiles frente al sacudimiento social que afectó profundamente a México , explica el autor.

En entrevista con La Jornada, el historiador dice que por lo general, al hablar de la literatura de la Revolución “se comienza casi exclusivamente con Los de abajo, de Mariano Azuela, y alguna otra novelita anterior. Al revisar con cuidado la producción literaria de esos años vemos que sí había pocos narradores y muchos poetas.

“La literatura entonces venía de las escuelas tradicionales, del naturalismo, del modernismo, sin grandes innovaciones, las cuales comienzan propiamente con Los de abajo, en 1915, y por eso se destaca tanto esa novela frente a otras que están en la oscuridad, pero no porque no tengan la calidad de Los de abajo, sino porque no documentaron la Revolución. Mi sorpresa fue encontrar que mientras la poesía se renovaba muy rápidamente, la narrativa fue lento. ¿Por qué esa asimetría en los tiempos?

La investigación para responder esa pregunta llevó a Aurelio de los Reyes hasta 1916, “para estudiar la enseñanza de la poesía en México con los jesuitas, cuya instrucción de las humanidades sobrevivió a lo largo de los años, incluso durante del siglo XIX, cuando ésta se quedó en los seminarios.

“Los grandes poetas, como Amado Nervo, Ramón López Velarde y Salvador Díaz Mirón, pasaron por esos claustros; ellos fueron como el epílogo de la enseñanza jesuita, pero de todos modos en la sociedad permeó un gusto por la poesía que venía desde la Colonia.