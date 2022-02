Ahorita todo lo que diga puede sonar a pretexto y es cosa del pasado, obviamente me faltaron cosas a mí y siempre es un conglomerado de diferentes circunstancias, pe-ro estoy feliz de regresar, fue una muy buena experiencia , afirmó.

Macías cumplió el anhelo de llegar a Europa, pero la estadía apenas duró seis meses y en los cuales jugó siete partidos sin anotar. Una lesión y el cambio de entrenador lo perjudicó para tener minutos con el Getafe, en España; sin embargo, el jugador rojiblanco también reconoció que su desempeño no fue suficiente.

Maduré muchísimo en todos los sentidos por situaciones que pasé, ahora me siento muy feliz con ese crecimiento en lo personal, de las decisiones que tomo jamás busco arrepentirme , aseveró el delantero.

Pese a la fallida experiencia en Europa, el ariete José Juan Macías no se arrepiente ni pone excusas y aseguró que ahora regresa con madurez a Chivas al tiempo que dejó claras sus intenciones de incluso convertirse en el máximo goleador histórico del plantel.

Ahora regresó a Chivas con hambre de trascender y quiere superar la marca de 132 goles impuesta por Omar Bravo como máximo romperredes del plan-tel tapatío.

Quiero luchar por superarlo (a Omar Bravo), estoy lejos de conseguirlo, pero uno al salir de la cantera de Chivas, se fija esas metas y es un sueño que a cualquiera le gustaría lograr.

La discreta actuación en el Getafe también le afectó a Macías al quedar fuera poco a poco de la selección mexicana. No obstante, el delantero es consciente que para regresar al Tricolor debe demostrar su potencial en la cancha.