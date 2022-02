E

l frente opositor lleva casi tres semanas exprimiendo el bagazo del operativo propagandístico que inició el mes pasado la organización política Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), propiedad de Claudio X. González y operada por la ex funcionaria panista María Amparo Casar. No debe pasar inadvertido que MCCI es el puesto de mando de la coalición opositora que contendió en contra de Morena en los comicios del año pasado y que se remonta al Pacto por México, el acuerdo hegemónico forjado por Peña Nieto entre PAN, PRI y PRD para posibilitar el último paquete de reformas estructurales del periodo neoliberal.

En este lapso, la reacción oligárquica, apoyada en sus medios y sus voceros, convirtió en escándalo una pieza difamatoria que no merece el calificativo de periodística y ha venido ramificando la insidia hacia Pemex y hacia el corporativo privado Vidanta no en busca de la verdad, sino para crear la impresión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en el centro de una trama de corrupción, conflicto de intereses, tráfico de influencias o las tres cosas juntas.

La ofensiva infamante busca prosperar en el terreno de varias ideas distorsionadas: que la prédica de austeridad del mandatario es incompatible con el estilo de vida de uno de sus hijos; que el hijo en cuestión lleva un tren de vida de multimillonario; que AMLO dice odiar a los ricos; que tanto Baker Hughes –la empresa para la que trabajó el dueño de la casa de Houston– como Vidanta son las grandes contratistas de este sexenio y que en asuntos de corrupción todos los políticos son iguales . Todo eso es palmariamente falso.

La austeridad republicana es una manera de administrar las dependencias públicas y López Obrador predica con el ejemplo: entre el último año del peñato y el tercero de la Cuarta Transformación la Presidencia de la República pasó de costarle al país 3 mil 682 millones de pesos a 519 millones. Se trata de una cruzada contra el lujo y el derroche en las instituciones, no de una incitación contra la riqueza privada, por más que el Presidente haya dejado testimonio en múltiples ocasiones de su sentir personal: los bienes materiales no son la clave de la felicidad. Aun así, ha repetido no menos veces que es legítimo el disfrute de la riqueza bien habida, es decir, cuando la fortuna individual no surge de un atropello a los intereses del colectivo.