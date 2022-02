Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 18 de febrero de 2022, p. 5

Con un informe del avance de diversas investigaciones, el gobierno federal hizo frente al reiterado reclamo de justicia por los periodistas asesinados, dos ocurridos en Tijuana este año.

Ante las sospechas de que el ex gobernador Jaime Bonilla estaría involucrado en el homicidio de Lourdes Maldonado, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en la conferencia de prensa matutina: No hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla , aunque luego pidió que se espere a los resultados de la indagatoria y, mientras tanto, se evite hacer juicios sumarios, linchamientos públicos y politiquería.

Los reporteros de Baja California presentes en la mañanera manifestaron al mandatario –en voz de una comunicadora– “nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por realizar nuestro trabajo y que los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren.

Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. Enseguida mencionaron, a modo de homenaje para que no sean olvidados , los nombres de los cinco colegas asesinados en 2022: José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Héber López.

Afuera se encontraban alrededor de 200 personas, entre éstos, trabajadores de los medios de comunicación, quienes intentaron –sin éxito– hablar con el mandatario.

Antes, en la conferencia, el Presidente respondió que no se actuará con indolencia.