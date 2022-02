Me cuesta creer que cuando la gente escuche esta música se encoja de hombros y se aparte de ella. Creo que es demasiado buena para ignorarla. Creo que desde hace mucho merece una revaluación o, en algunos casos, sólo una evaluación, porque no es que haya habido una gran evaluación en primer lugar , puntualizó Gibbard.

La oferta incluye a Byrne y Yo La Tengo que interpretan Who Has Seen the Wind?; Deerhoof con No, No, No, y Japanese Breakfast, con Nobody Sees Me Like You Do. Parte de las ganancias del álbum se donará a WhyHunger.

Este disco es una especie de amalgama de fans de Yoko de la vieja escuela, como yo, David y Yo La Tengo, y luego algunos artistas más jóvenes. Lo que más me enorgullece de este disco es que parece tener una sensación muy intergeneracional , sostuvo.

Gibbard no conoció a Ono, pero se apoyó en su hijo, Sean Lennon, como intermediario para el proyecto. Este último sugirió el título y proporcionó la imagen de la portada.

El objetivo de Gibbard es simplemente poner la música de Ono frente a la gente.