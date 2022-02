Ana Mónica Rodríguez

Viernes 18 de febrero de 2022, p. 7

En una pequeña explanada, entre el bullicio aledaño a Los Palomares, en el barrio de Tepito, resurge el arte escénico, ante la mirada de algunos vecinos, transeúntes curiosos y de algunos pequeños sentados en sillas desplegables colocadas por la compañía Tepito Arte Acá.

Es domingo, y a pesar, de lo variable del tiempo, los actores y artistas multidisciplinarios del llamado Teatro de la Identidad, aparecen en un escenario, donde protagonizaron las obras Sucedió entre changos y Somos de maíz. En ese lugar, detrás de ellos, destaca una pared con imágenes que evocan a tepiteños ilustres, así como resaltan ineludibles a la vista las palabras Educación, Capacitación y Cultura.

Antes de la presentación de Somos de maíz, de Susana Meza, donde se recuerdan los orígenes de este alimento imprescindible en Mesoamérica, integrantes de la compañía encabezada por Virgilio Carrillo repartieron bolsas de palomitas e invitaron algunas bebidas, mientras se escuchaba la voz de un cantante local interpretando temas de José José.

La verbena dominical y la convivencia sucedió entre cajones para guardar automóviles, infinidad de condominios, murales y graffittis. Ambas funciones, forman parte de las propuestas de la compañía, fundada hace más de cuarenta años, la cual subsiste a pesar de las complejidades sociales, políticas y económicas, así como del impacto de la pandemia.

La iniciativa Tepito pa’l barrio comenzó hace casi un mes, encabezada por su fundador, Virgilio Carrillo, y Susana Meza, directora artística de la compañía que cumplirá 42 años en abril próximo, desarrollando, sobre todo, trabajo de socialización enfocado en los niños y jóvenes, por medio de funciones en escuelas, talleres y espectáculos.

Este domingo 20 de febrero, la compañía presentará Somos de maíz, a las 16 horas, pero en el Espacio Cultural Tepito, ubicado en Vidal Alcócer 114.