La mencionada producción será parte importante en los conciertos que ofrecerá Marwán por estos lares. “Vengo decidido a hacer esta gira al desnudo: guitarra y voz, que es como nacieron estas canciones; lo haremos en foros no muy grandes para retomarle de nuevo el pulso a México. Va a ser una gira muy acústica, pero muy potente. Voy a sacar muchos temas de El viejo boxeador, pero también de los discos anteriores. Lo cierto es que mis conciertos siempre han sido íntimos, incluso cuando tengo un concierto para tres, cuatro mil personas y creo lo logro; tengo una música que ahonda en emociones profundas y quiero esa intimidad a pesar de que sea un gran aforo. De El viejo boxeador voy a cantar, seguro, La pareja interminable, Tu efecto mariposa, El planeta desconcierto, 5 gramos de resentimiento, donde yo rapeo de poca madre la parte de Nach del disco. Esas rolas van a ir seguro”.

Al abundar sobre el contenido del disco El viejo boxeador, quien lo escucha encuentra “un disco lleno de variedad temática y musical, el más completo que he hecho en este sentido. Hay medios tiempos hipnóticos como en El planeta desconcierto; pop guitarrero, en La reina del Jäger; swing, en 5 gramos de resentimiento, junto a Nach; un country y también una chacarera llamada Seguiremos”, explicó el autor.

El viejo boxeador es el nombre de la nueva grabación del cantautor español Marwán, la cual será su tarjeta de presentación de la gira Round México por una decena de ciudades de nuestro país. Vengo totalmente preparado, tengo muchísimas ganas de hacer este tour que llevo tres años preparándolo. No había podido traer este disco a México y cantar mis canciones aquí, es una de mis prioridades. Hace tres años exactos vine a un festival a Zacatecas. Ahora, inicio la décima gira que hago por acá. Es imposible no volver , dijo de entrada el también poeta.

Con un bagaje discográfico y editorial donde la palabra es protagonista, a Marwán no le preocupa mayormente que sus letras puedan pasar un poco inadvertidas en sus conciertos donde los asistentes bailan su música, aunque acepta que “es una música para ser degustada con tranquilidad y para reflexionar un poco por las letras. Pero he buscado esa variada rítmica –swing jazzeado, country, pop– y no sólo letrística”, explicó.