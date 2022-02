El reguetón sonará con Perreo Milenial, el primer colectivo en hacer fiestas de ese género en México con talentos internacionales y nacionales, como la diyéi y locutora de radio Paulina García, mejor conocida como Esa Mi Pau.

Para continuar la fiesta, la cantante, compositora, productora y guitarrista Ali Gua Gua mezclará ritmos tropicales. Originaria de Veracruz, es integrante del colectivo Chingona Sound, comunidad feminista alrededor de la cultura de los sistemas de sonido en México. Gestoras, ingenieras, sonidistas, artistas, productoras & DJs, trabajando por la equidad en el oficio de la música.

Además de la música, el carnaval ofrecerá el Circuito de arte, muestra colectiva de instalaciones efímeras, conceptualizadas por artistas contemporáneos de diversas disciplinas y países como México, Dinamarca, Inglaterra, España y Rusia.

El colectivo multidisciplinario BIG aka Bjarke Ingels Group, de Copenhague, tiene una perspectiva para reorganizar materiales, estructuras y convenciones, piezas que reformulan la arquitectura de entornos urbanos.

También se presenta el talento de Jessica Martell, su medio de expresión y conexión está en el reino vegetal. Además de ser horticultora ambiental de profesión, es una artista de Querétaro que conecta con el diverso esplendor de las plantas.

El colectivo Tundra, artistas que juegan con el espacio mediante tecnología, es presentado por el Museo del Futuro, nuevo proyecto de arte en México que expande la experiencia museística por medio de formatos innovadores y narrativas multidisciplinarias.

Asimismo se llevarán a cabo charlas en el Foro La Linterna; por ejemplo: ¿Cuándo la sexualidad se transformó en tabú?, con Jimena Toledo y Roberto Levy; también un simposio que abarca dos conferencias llamadas Festival Culture, what next?, con Robin Collings, fundador y director del área Shangri-La, Glastonbury Festival; How parties make change con Steve Bedlam, cofundador y director de The Common, Glastonbury Festival.