Quiero dedicar el esfuerzo para inspirar y motivar a quienes, de distintas maneras, hemos sufrido los estragos causados por la peor pandemia de la historia a nivel mundial , añadió el también Premio Príncipe de Asturias, representando al Maratón de Nueva York.

A lo largo del trayecto conocí a muchos mexicanos, disfruté de sus sonrisas; me hicieron más fuertes con su aliento y me encantaría que un gran número de aficionados estuvieran presentes en mi llegada, ¿y por qué no?, corran conmigo aunque sea en el último tramo el domingo, llegando a Tulum , dijo el medallista iberoamericano.