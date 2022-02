Josué David González Peña, de Venezuela, lo secundó: “Tenemos que hacer algo para que nos paren bola (atiendan); nos mandan como niños chiquitos, de un lado a otro, y uno haciendo cola aguantando hambre. ¿Dónde está la solución que nos están dando? Nosotros lo que queremos es solamente pasar, porque no somos ladrones”.

Protestamos para que nos dejen llegar a Monterrey y luego cruzar, pero me dieron cita para tres o cuatro meses y yo no tengo dinero para quedarme esa cantidad de días; les pido por favor a las autoridades que nos ayuden , solicitó Rafael Hernández, de Venezuela.

El director de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, quien acompaña a los migrantes, explicó que los miles de indocumentados varados en Tapachula desde hace semanas o meses decidieron tomar medidas drásticas y realizar protestas porque las autoridades migratorias realmente no responden, no están resolviendo las regularizaciones y no quieren dar visas humanitarias .

Aseguró que las protestas sólo han servido para parar un poco las redadas. Ya se intentó de todo, diariamente se forman, les dicen que no se manifiesten y les entregarán sus visas humanitarias, pero es falso porque no les dan nada .

Detalló que quienes se cosieron los labios son los venezolanos Josué David González Peña, Góber Eduardo Hernández, Rafael Enrique Hernández Guanina, José Rafael Colmenares Mancilla y Jorgelis Primera; los nicaragüenses Ricardo Vargas Jarquín y Wilver Cardenal; el guatemalteco Patricio Peralta, y el africano Guylain Lounangou, así como una persona más que no proporcionó su nombre.