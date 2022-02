L

a Máquina obsequió otra cruzazuleada para sazonar la jornada. Tenía el liderato al alcance de la mano, pero el sábado por la noche prefirió ser fiel a su destino ante un Necaxa decidido a lucir ante los ojos expectantes de Jaime Lozano. Semana de mucho movimiento en el equipo de La Noria con la salida de Álvaro Dávila y su séquito –casi una dece-na de personajes– que estaban tomando demasiado poder , cosa que no gustó a los recelosos cooperativistas.

Dávila llegó a la directiva celeste el 1º de enero de 2021 con la anuencia de federativos, y la recomendación de Julio Scherer Ibarra, ello en medio del torbellino que generó la destitución de Guillermo Álvarez Cuevas. Con su experiencia, Álvaro debía evitar turbulencias y encaminar hacia una transición de terciopelo ¿misión cumplida?… ¡Ay, el Cruz Azul!, era el sueño del mandamás, quería dejar al equipo en manos de su hijo Robin como patrimonio particular.

Álvaro tuvo la suerte de que el ansiado título de liga llegara unos meses después y muchos le adjudicaron el cetro Clausura 2021; no obstante, ahora todos aclaran que no fue mérito suyo, sino de Ordiales, quien también ha trabajado en la contratación de refuerzos. No es cosa de quitar méritos a Dávila, quien gestionó para el saneamiento de las finanzas transfiriendo a jugadores caros como Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda… Ahí van de vuelta los cooperativistas a recuperar lo que es suyo.

Sin embargo, la sacudida tuvo eco en el equipo. Al ver el brusco movimiento, el técnico Juan Reynoso se inquietó y sintiéndose ignorado tocó puertas en busca de respuestas; Ordiales, quien tiene toda la confianza de Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración, le aclaró la situación; así, los cementeros se dispusieron a recibir a los Rayos, con el resultado ya conocido… En tanto, Jaime Lozano se instala en el banquillo del Necaxa.

El Jimmy no quiere sumarse al pelotón que integran Raúl Potro Gutiérrez, Jesús Ramírez y Luis Fernando Tena. Es deporte nacional colgar etiquetas, lo saben los estrategas que han logrado las máximas glorias para nuestro balompié, pues han sido encasillados como técnicos ‘especialistas en equipos juveniles’, las opciones para ellos –y para casi todos los estrategas mexicanos– en la Liga Mx son escasas, casi nulas. Lozano se dispone a aprovechar la primera oportunidad tras haber conquistado el bronce en Tokio 2020.