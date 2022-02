E

l pasado 1º de febrero, el ministro Jorge Pardo Rebolledo presentó a consideración de sus pares que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la propuesta de que, la pregunta que se les formulará a los ciudadanos el próximo 10 de abril (sobre si consideran que por pérdida de la confianza el ciudadano López Obrador debería abandonar el honrosísimo cargo de Presidente de la República) no debería explicitar que, si por el contrario, continuaban confiando en él, en sus acciones de gobierno y su proyecto de transformación, podrían manifestar su voluntad de que éste debería continuar ejerciendo el Poder Ejecutivo, expresando esta decisión al tachar una opción gramatical contraria al concepto de revocación. ¿Qué les parece, por ejemplo: ratificación? El ministro Pardo consideró, sin embargo, que incluir términos contradictorios a la hora de optar sobre cualquier cuestión, es inadmisible. ¡Por Dios, ministro Pardo! Ahora me pone usted en otra disyuntiva: ¿su profundo sentido jurídico no le da espacio para el elemental sentido común?

La interrogante que el togado Pardo Rebolledo deseaba cambiar es la que finalmente habrá de prevalecer en la consulta del próximo 10 de abril, dado que el ministro no logró con sus argumentos convencer sino a seis de sus pares. Esos seis votos, sumados al suyo, no alcanzaron el mínimo exigido para conformar la mayoría calificada que, en este caso, se requería para corregir el texto por medio del cual se exploraría, en la fecha citada, la voluntad de los ciudadanos sobre la opción a la que, la mal llamada ley de revocación del mandato , los incitaba a optar: ¿quieres tú que López Obrador siga de Presidente o que se le revoque el mandato que, hace tres años, se le otorgó? Es decir que, vía exprés, ¿lo mandemos a su rancho? Por cierto, es oportuno comentar lo que al respecto escribió el agudo y siempre bien informado, Carlos Marín (dicen tirios y troyanos –y algunos saltillenses, como el tecleador– que Marín fue el reportero non de la revista Proceso… de Julio Scherer (forma de diferenciar la de los inicios y la actualidad). Pues don Carlos Marín, con el sarcasmo que lo hace un columnista tan leído, titula su texto así: Milagrosa Corte: cuatro es mayor que siete . No, don Carlos, cuatro no es, no puede ser mayor que siete, pero sí, siete es ligeramente menor que ocho, número mínimo de miembros de la Suprema Corte, que la ley estipula conforman el tipo de mayoría que, en este y otros casos, se requiere para tomar una decisión.