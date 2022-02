Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 12

La estrategia aplicada contra la pandemia de covid-19 fue acertada y salvó muchas vidas , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó: Sí, soy el responsable, nada más que tengo mi conciencia tranquila . Ante las críticas de distintos sectores sociales, señaló que su gobierno alcanza hasta 90 por ciento de aceptación en los sectores más pobres, pero en la clase media media “ya no, cuando mucho es empate; clase media alta y clase alta estamos al revés que con los pobres […] puede ser que de cada 10, tengamos apoyo de uno”.

Recordó que aún se enfrenta una carencia de personal de salud ante el abandono, en el periodo neoliberal, de la educación y la salud, pues por cada mil habitantes, debíamos tener tres médicos, y nos dejaron 1.2, o sea, tenemos un déficit de 50 por ciento de médicos , pese a lo cual se aplicaron a fondo, arriesgando hasta su vida . También reiteró su apoyo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tras destacar que la molestia de nuestros adversarios es que querían agarrar un pollito y les salió gallo .

El mandatario federal insistió en que tiene la conciencia tranquila porque me confieso yo mismo todos los días o cada dos o tres días, cada semana, y si veo que cometí un error, busco enmendarlo y hasta ofrecer disculpas y actuar con humildad, y si no, no me siento bien con mi conciencia. Por eso hablo que nuestro tribunal, el más importante, es la conciencia .

Reconocimiento mundial

Al preguntarle si absolvería de toda responsabilidad y declararía inocente a López-Gatell, afirmó: Sí, a todos los que participaron; al contrario, es para darles un reconocimiento público, mundial, luego lo que se hizo para conseguir las vacunas, entre otras cosas. ¿Qué es lo que más vidas ha salvado? La vacuna. Y nosotros fuimos los primeros en tener las vacunas en América Latina y en aplicarlas .

Consideró lamentable que por la fobia política se llegue a desear “que nos vaya mal, porque estaban esperando como zopilotes que se saliera de control la pandemia. Imagínense el escándalo, el escarnio. Por eso sostengo que no tienen autoridad moral, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole. […] Lo entiendo de los de arriba, que eran o se sentían los dueños de México, pero resulta que hay millones, sobre todo de clase media, sectores de clase media que están también ofendidos, de manera increíble”.