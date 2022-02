Hoy es la democracia más solida en América Latina, y a veces no lo notamos , dijo al participar en San Andrés Cholula, Puebla, en el foro Interconectado Ciudades Inteligentes de ONU-Hábitat.

En este foro defendió la estrategia externa de México: Hay muchos que llevan toda esta administración diciendo que no íbamos a tener política exterior; luego que tendríamos un conflicto con Estados Unidos, no lo hubo; luego que no nos iba a ir bien en América Latina y tampoco ocurrió tal .