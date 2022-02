De la Redacción

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 8

En tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora panista Cecilia Patrón Laviada confundió al destacado poeta zacatecano Ramón López Velarde con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, contra quien exigía una investigación de su patrimonio.