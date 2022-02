Posteriormente, en un comunicado informó que Aldana se impuso con casi 45 mil votos (70 por ciento de 63 mil 700 sufragios) a sus 24 oponentes. En segundo lugar quedó César Pecero, con apenas 4 mil 505 votos, y en tercero, la senadora Cecilia Sánchez, con 4 mil 116. Incluso, 19 candidatos no rebasaron mil sufragios.

Los resultados dados a conocer son estadísticamente imposibles , por lo que posiblemente haya habido manipulación de la plataforma electrónica Sirvolab, manifestó Alonso García.

Esbayde Villaverde, ex candidata de la sección 48 (Chiapas), denunció que se amenazó a los trabajadores que si no votaban por él (Aldana), no iba a haber trabajo . Además, señaló que metieron a gente sin fichas (de empleado) en el sistema electrónico, para manejar los números a su antojo con complicidad de la licenciada Luisa María Alcalde (secretaria del Trabajo), quien les ha solapado todo .