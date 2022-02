Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 3

La economía de México no tiene fuerza ni capacidad para crecer más allá de 2 por ciento en 2022, afirmaron analistas económicos.

De acuerdo con Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics, en México no existen los niveles de inversión productiva necesarios para crecer a tasas mayores. La economía está anémica y no pueden correr cinco kilómetros .

Joel Virgen, director de Out of the Box Economics, reafirmó que la economía mexicana no alcanzará un crecimiento mayor a 2 por ciento en 2022, lo cual no sale de una esfera de cristal, sino de un ejercicio aritmético.

“En los últimos dos trimestres del año pasado tuvimos una contracción trimestral de 0.3 por ciento. En contraste con un ritmo de recuperación económica promedio en el último ciclo de recuperación (entre 2010 y 2017), tras la recesión de 2019, cuando la actividad productiva creció a un ritmo de 0.7 por ciento trimestral.

Aún si me pusiera muy optimista y pensara que todo el año de recuperación promedio trimestral fuera de 0.7 por ciento, daría un crecimiento de 1.8 por ciento este año. Mi estimación es de 1.5 por ciento este año , proyectó Virgen.

Añadió que esa tasa de crecimiento está sustentado en un favorable desempeño de Estados Unidos, en su efecto directo, vía industria, e indirecto, vía consumo.

Para Julián Fernández, jefe de análisis de Bursamétrica, es difícil que la economía nacional crezca 5 por ciento, como lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, es más realista la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un PIB en 2.8 por ciento, considerando que sea un año de recuperación.