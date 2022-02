E

n una decisión fácilmente equiparable al clásico sabadazo en los juzgados, pero ahora en pleno Lupe-Reyes, el pasado 15 de diciembre la siempre lerda Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) palomeó la operación de concentración accionaria entre una empresa británica y otra china (la primera entrega su parte mayoritaria a la segunda), ambas operativas en México, dedicadas a la minería y con los ojos puestos en el litio mexicano, para lo cual no tienen concesión gubernamental, ni la tendrán.

Dicha resolución subió a la tribuna de la mañanera, y ayer el presidente López Obrador ratificó (una vez más, porque parece que ciertos sectores, y la Cofece, tienen severos problemas auditivos y no les ha quedado claro de qué se trata) que ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos . Además, adelantó: vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio. El litio lo va a explotar la nación. Ya para que se entienda bien: no es ni siquiera del gobierno o del Estado, el litio es del pueblo y de la nación mexicana .

Tales empresas, que operan bajo una misma denominación, sí cuentan con concesiones mineras, pero no para extraer litio. López Obrador lo detalló así: cuando se entregaron no era para litio, sino para la explotación de minerales y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, plata, cobre, es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico, como el petróleo. Entonces, ahí la concesión para el litio es especial y no se entregarán a particulares (léase al puñado de barones del sector, que en el régimen neoliberal de todas, ganaron todas y otras cositas). “Lo dije desde el principio: no sólo es la industria eléctrica, es lo que establece la iniciativa sobre el litio… Lo que quieren es seguir saqueando y esto ya se terminó, y legalmente vamos a actuar”.