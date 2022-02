▲ Para José Garza el periodismo se hace en oposición a quienes ostentan la autoridad a toda costa . Foto cortesía del autor

Garza puntualiza que el hilo conductor que une a las autoras que presenta en Las oponentes: talento y resistencia “proviene de un linaje común: el relato periodístico. Textos hechos por ellas, como Entrevista con la historia, Al pie de un volcán te escribo, La noche de Tlatelolco y El final de la imaginación son piezas híbridas, mestizas, heterogéneas, precisas en sus descripciones, en datos, en detalles para visibilizar de manera creíble hechos reales y verdaderos. Historias que como noticias estarían olvidadas, pero cuyas reconstrucciones permiten mantener vigente ya sea la voz de Arafat, el dilema de los pepenadores de basura en la Ciudad de México, la tragedia del 2 de octubre o la carrera armamentista en Oriente”.

Hace 12 años, el periodista regio publicó De realidades, ficciones y otras noticias, ensayos sobre la obra de autores clásicos que son ejemplo del mestizaje entre el periodismo, la literatura y la historia.

Entonces, recuerda, buscó ela-borar una teoría sobre el porvenir del oficio, luego de la fusión de los géneros y la convergencia de medios, soportes electrónicos y convencionales.

“Verifiqué que el concepto de periodismo está vinculado a su existencia como instrumento de solidaridad con la vida y con los seres humanos; esta noción implica asumir actitudes personales en el ejercicio profesional y desarrollar hasta sus máximas consecuencias las posibilidades narrativas de los géneros periodísticos.