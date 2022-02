Lo que se está sancionado es el desperdicio de agua y, además, con un porcentaje que en términos nominales no es tanto. Creo que todos estamos de acuerdo en que no debemos desperdiciar el agua .

Ellos están en su derecho de presentar la controversia, pero sobre todo en el tema del agua, lo que más me interesa es que la ciudadanía tenga claro que no hay aumento en las tarifas del agua, en términos reales, y lo importante es no desperdiciar el agua, sobre todo en esta época de estiaje. Desde mi punto de vista no es correcto estar regando los jardines mientras hay zonas de la ciudad que no tienen agua para consumo humano , expresó.

–¿Ellos (el PAN) ven una venganza política por las pasadas elecciones? –se le preguntó.

–Están en lo suyo, pero no tiene nada que ver con una política de gobierno, al contrario, nosotros desde que llegamos incluso redujimos impuestos para muchas colonias, sobre todo el que tiene que ver con el predial, que se habían aumentado en la administración anterior.

Ayer, panistas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad por el cobro de 35 por ciento adicional en el consumo de agua a los domicilios que rebasen los 60 mil litros bimestralmente, medida que se aplica desde 2020.