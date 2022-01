Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 23 de enero de 2022, p. 8

La música de Jai-Jagdeesh, igual que su historia, es tanto oriental como occidental. Hija de padres estadunidenses, creció en India, rodeada de un ambiente muy particular. Nací en una comunidad que tenía conexión con la filosofía de oriente y la práctica de yoga; también la fe sij, que no es mi religión pero es con lo que crecí. Y todas esas cosas tienen lazos con distintos lenguajes y distintas formas de vivir la vida, así que fui influida por un muy amplio espectro de cosas en mi vida , contó en entrevista.

Como resultado de esa experiencia, Jai-Jagdeesh ha hecho de su música una combinación de experiencias de vida . Además de su estilo, la cantante interpreta sus temas no sólo en inglés, sino que también en lenguas como el sánscrito o el gurmukhi, pero también ahora en español.

A pesar de que el trabajo musical de Jai-Jagdeesh está inspirado en su propia experiencia, la cantante estima que no tener ancestros provenientes de las culturas orientales en las que se inspira también la coloca en una situación problemática. No quiero faltar al respeto a ninguna de las culturas de las que viene esto, pero al mismo tiempo es una cosa que ha sido parte de mí toda la vida. Así que siento una conexión profunda con todo eso, tan grande como la gente que ha formado parte de ello por generaciones , explicó.

De todas formas, en la música ha optado por usar sus influencias con responsabilidad, asegurarme de hacerlo con respeto, honor y amor; y definitivamente no habría escogido esta posición si hubiera elegido mi vida , indicó Jai-Jagdeesh.

Desde hace algunos años, la estadunidense ha adoptado la lengua española como una más para expresarse musicalmente. Inspirada por sus primeras presentaciones en México, a Jai-Jagdeesh se le ocurrió la idea. Hubo algo acerca de esas experiencias, sobre el calor de la gente y el entusiasmo que tenían en mis presentaciones, y quise saber si podía hacer una de mis canciones y traducirla en un español poético , señaló.