Las protagonistas de la escena narrada por Dariela son la actriz Mayra Batalla quien personifica a Rita, madre de una niña llamada Ana en la trama, quien es interpretada por Ana Cristina Ordóñez González. Abundando sobre su actuación y participación en Noche de fuego, Mayra Batalla detalla: “Al trabajar con niñas, siempre hay que subirse al ritmo de ellas. En esta cinta fue diferente porque Tatiana decidió armar su sistema respecto a lo actoral: soltar mis herramientas de actriz y estar al servicio de lo que las niñas necesitaran, de volvernos cercanas. Encontrarse una con la otra en la trama. Fueron muchos los retos y esta película es un parteaguas a nivel actoral, porque me reafirmó esas cosa que uno ya sabe, ‘el compañero lo es todo y sin el otro no existes’ y en este filme fue completamente así. Es una experiencia que atesoro y me volvió otra persona. Me abrió los ojos a una realidad que consideraba lejana, muy lejana. Y no lo es”. Mayra fue una de las persona presentes en Cannes durante la exhibición de Noche de fuego y el prolongado aplauso recibido al final; además estuvo en la ceremonia. la actriz lo resume en una frase: Lo he disfrutado mucho . Por su parte Ana Cristina Ordóñez González –ella es la niña Ana– también muestra su satisfacción y disfrute: Es una experiencia tan grande y no imaginaba trabajar con grandes actores como Mayra; será una experiencia que llevaré toda la vida y estoy muy feliz al saber que la película puede llegar a más premios dice sonriente la protagonista de la primera escena de Noche de fuego.