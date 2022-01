A

ctos impuros. Benedetta (2021), el filme más reciente del veterano realizador holandés de 82 años Paul Verhoeven ( RoboCop, 1987; Showgirls, 1995), está basado en el recuento histórico que elabora la escritora Judith C. Brown en su libro Afectos vergonzosos: Sor Benedetta, entre santa y lesbiana ( Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in the Italy of Renaissance), publicado en 1986, y que refiere la vida de la monja Benedetta Carlini en la ciudad italiana de Pescia en el siglo XVII. Aunque la historia es verídica, en su tránsito a la pantalla Verhoeven y su guionista David Birke ( Elle, 2016), entremezclan a su antojo la realidad histórica y una carga de mitología conveniente para abordar el caso de una novicia estrafalaria a quien se le atribuían el poder de lanzar profesías, hablar directamente con Jesús y transmitir los deseos de la Virgen María, al tiempo que revelaba, para azoro de sus fieles, los estigmas corporales que vinculaban su experiencia con el sufrimiento de Cristo, lo que le permitía realizar milagros. Parte central del relato es la investigación a que la sometió la jerarquía católica, por medio de un nuncio papal (Lambert Wilson), enviado a Pescia para descartar o confirmar la conducta herética de la monja, vuelta después abadesa, quien para colmo de agravios cargaba sobre sí la sospecha de ser también lesbiana.