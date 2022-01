E

n 2006, Jesusa Rodríguez ordenó a su equipo de jóvenes actores de Resistencia Creativa comprar rollos de papel kraft, Resistol y pintura, y todos sus miembros nos propusimos envolver el edificio de Banamex (antiguo Palacio de Iturbide), en la calle de Madero, como un suntuoso regalo de Navidad. Jesusa me pidió pararme en la puerta de Banamex y decir sonriente a cada empleado que aparecía corriendo con su angustia de llegar tarde: No se preocupe, se puede ir a su casa. Hoy usted no va a trabajar . Ninguno dudó de nuestra súbita e insólita autoridad ni de nuestra festiva presencia que cambiaba la soledad de la calle de Madero, y yo me puse feliz porque nunca fui tan popular.

Envolver a Banamex, el banco más antiguo del país, valuado en 64 millones de dólares, con papel estraza fue un acto que envidiaría cualquier vendedora que adorna regalos de Navidad. El edificio de tezontle de admirables proporciones quedó como niño nuevo cubierto con moños y hojas de papel a lo largo y a lo ancho. No fue tan fácil lograrlo, vaciamos varias tlapalerías. Oí a un chavo explicar contento por su celular: “Mamá, fíjate que tomamos Banamex”.

Los jóvenes aderezaron también el edificio corporativo, el de los directivos y las oficinas de atención al cliente. Un motociclista de Telmex, número 21 GAT, uniformado de azul rey, el color de su motocicleta, se quedó de mirón, mejor dicho, de observador. Una jovencita preguntó a Jesusa Rodríguez: ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar? , y la actriz (senadora suplente de Olga Sánchez Cordero) tomó su magnavoz para informar a su equipo: Vamos a estar aquí hasta que nos vayamos . A su vez los desafió: ¿Ustedes se van a cansar? El ¡nooooo! resonó hasta el Zócalo.

Todo esto que parece película de Fellini sucedió en 2006. Ahora, en enero de 2022, Banamex está nuevamente en venta y me invade el mismo sentimiento de asombro. Entonces recuerdo que Miguel Sánchez, vestido de overol, me informó mientras nos manifestábamos: Voy a ajustar los 89 años, soy analfabeta. Si acaso me llegaran a matar, no me importaría, porque soy huérfano y pertenezco a la Revolución . Hablaba de la Revolución Blanca, movimiento de la tercera edad que se agrupaba todos los miércoles en el Zócalo.

Hace años que no se reúnen.

¿Qué está sucediendo ahora? Banamex ya no conviene a Citigroup y anuncia su venta. ¿Quién puede comprarlo? Mi gurú Zepeda Patterson escribe: Ningún banco privado en México carga frente a la opinión pública nacional el peso simbólico que representa este banco.

–¿Dónde tienes tu lana? –me preguntó Jesusa.

–En Banamex de Miguel Ángel de Quevedo y avenida Universidad.

–Cámbialos a Banorte –exclamó.