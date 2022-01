Carlos Paul

Periódico La Jornada

Domingo 23 de enero de 2022, p. 3

La Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) nombró al escritor Sergio Ramírez miembro correspondiente de dicha institución, y reconoce así los relevantes aportes del autor para profundizar, consolidar y expandir la lengua, las letras y la cultura panhispánica .

Mediante un comunicado fechado el 20 de diciembre de 2021 en Washington, dirigido de manera personal al también Premio Cervantes 2017, que el escritor compartió ayer en sus redes sociales, Sergio Ramírez agradeció a dicha academia el honor de incluirlo como uno de sus miembros.

El nombramiento tiene de contexto el exilio forzado en el que se encuentra el escritor, debido a una orden de detención que hay en su contra, emitida por el actual gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega.

Sergio Ramírez actualmente se encuentra en Madrid, España, aunque también reside en Costa Rica, donde ha sido recibido de manera maravillosa por el presidente Carlos Alvarado Quezada y por las autoridades del gobierno y desde donde viaja a otros países.