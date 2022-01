M

i primera acción del día, cada día, es arreglarme de pies a cabeza, y arreglarme bien, como si estuviera por atender un compromiso determinante en mi vida. ¿Será vivir?

Al despertar, 3:39, hoy experimenté pánico. Lo de mis piernas, me sobresalté, además de la dificultad, de tiempo atrás, de caminar, están, recientemente, llenas de moretones y de hinchazones; la imposibilidad de levantarme si no es mediante un enorme esfuerzo, y auxiliada por algo de lo cual fijarme, lo cual asir, para que me alce del piso, si me agaché, si me senté en el piso, para, digamos, elegir el par de zapatos que he de calzar ante la ocasión; algo de lo cual asirme, digo, para que me levante de los suelos, me ponga de pie, no es consecuencia, como, tras hacer historia en mi más reciente, larga, detenida, atenta, consulta clave con mi médico de cabecera desde hace 23 años, me temo que lo de mis piernas, según llegó él a la conclusión, no se debe al par de cirugías que atravesé de la columna vertebral, en 1975; sino, y es la razón que provocó mi pánico, a la diabetes que padezco, y que se agrava con el paso de los días. Esperaré; el martes próximo me harán una resonancia magnética, precisamente de la columna vertebral, lumbo sacra con gadelínica (si descifro correctamente la letra del doctor) cartemi 1.2 , o, en términos del laboratorio, P S RM COLUMNA LUMBAR CC . Esperaré, repito, los resultados del estudio y aguardaré, con paciencia, la conclusión que él alcance, al verlos él mismo. No obstante, el pánico de que, según yo intuyo, sea por la diabetes que padezco desde tiempo atrás, y que se agrava con el paso de los días, se ha apoderado de mí. Este pánico desbordado es, ahora, mi segunda naturaleza, no me deja en paz, no me da descanso.

Así es la vida, supongo. Así es mi vida ahora. Me tiemblan los dedos, permanentemente, las manos; se me agarrotan los dedos, las manos, con dolor, con inevitable desesperación.