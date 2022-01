En muchos medios se han mencionado algunas de las más significativas de José María Velasco, Clausell, Ángel Zárraga, Orozco, Diego Rivera, Dr. Atl, Frida Kahlo, Siqueiros, Remedios Varo y Manuel Felguérez. También se han destacado los inmuebles, pero prácticamente no se ha mencionado uno de los tesoros que resguarda, que es la colección de arte popular.

“Esta notable conjunción nos permite admirar más de 5 mil piezas de arte popular, creadas por más de 800 grandes maestros provenientes de los 32 estados de la República Mexicana. Podemos apreciar la variada producción artesanal de México, la cual se ha transformado según las regiones, los grupos étnicos, los materiales o las técnicas que se manejan en cualquiera de las 347 localidades incorporadas.

Hay trabajos de maestras y maestros artesanos originarios o descendientes de comunidades como la mazahua, otomí, nahua, rarámuri, huichol, mayo, tzotzil, maya, mixteca y zapoteca, entre otras, además de creadores que habitan en zonas rurales y urbanas de todo el territorio que nos llevan a conocer la pluralidad cultural, diversidad geográfica, étnica y lingüística que existe en nuestro país .

Esto es una pequeña muestra de lo que custodia, cuida y difunde la institución que ha tenido un papel relevante en la vida cultural de nuestro país desde hace décadas. En los 30 años que llevo escribiendo semanalmente en este espacio, he hablado en innumerables ocasiones de sus actividades y la historia de palacios y objetos.

En crónicas subsecuentes voy a comentar algunos de esos tesoros cuyo destino me preocupa enormemente. El hecho de que adquiera el banco un empresario mexicano no parece ser garantía. Uno de los que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la institución como changarro . No quisiéramos ver el Palacio de Iturbide convertido en una tienda Elektra y de las obras de arte... mejor ni hablamos

Para darnos ánimo vámonos a comer sabroso al Bajío Centro Histórico, en Bolívar 14, que ocupa la casona donde vivió los últimos años de su vida y falleció el polémico presidente Antonio López de Santa Anna. Se inauguró unas semanas antes de que empezara la pandemia.

La excelente restauración que une el gozo estético al gastronómico nos lleva a deleitarnos con las creaciones de Titita, la encantadora dueña y chef, quien da lugar destacado a platillos de su querida Veracruz: gorditas infladas, empanadas de plátano rellenas de frijol, garnachas veracruzanas y mole de Xico.